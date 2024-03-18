Нижегородские предприятия принимают участие в бизнес-миссии в Белоруссию Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

30 нижегородских предприятий принимают участие в бизнес-миссии в Республике Беларусь. Мероприятие проходит 19-21 марта 2024 года в Минске.

Визит организован региональным центром поддержки экспорта и центром "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Делегацию региона возглавил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Также в состав делегации вошли министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов и представители инфраструктуры поддержки бизнеса Нижегородской области.

Андрей Саносян подчеркнул, что Республика Беларусь и Нижегородская область успешно сотрудничают на протяжении многих лет.

"Мы ведем большую работу, связанную с поддержкой кооперации региональных предприятий с белорусскими коллегами. Регулярно проводим совместные бизнес-миссии, биржи контактов, а с прошлого года - дни поставщика, в ходе которых наши компании могут заключить контракты на поставку своих товаров в Белоруссию. Эта поддержка уже дала существенные результаты – четыре компании-участника прошлогодних переговоров заключили экспортные контракты на сумму более 100 тысяч долларов", - рассказал Андрей Саносян.

В состав делегации региона вошли компании, специализирующиеся на производстве автокомпонентов, автомобильной и бытовой химии, изделий из металла, стекол.

"Участники приехали с конкретными предложениями, которые потенциально интересны белорусским коллегам. В рамках бизнес-миссии планируется посетить промышленные предприятия страны: "БелАЗ", "Белкоммунмаш", Минский тракторный завод, а также индустриальный парк "Великий камень". Кроме того, мы рассчитываем провести "День поставщика" с участием белорусских коллег и подписать нескольких соглашений с инфраструктурой поддержки бизнеса", - рассказал Максим Черкасов.

Напомним, Центр поддержки экспорта Нижегородской области совместно с Российским экспортным центром реализует широкий перечень мер поддержки экспортной деятельности в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство". Подробнее о возможностях, которые предоставляет господдержка, можно узнать на горячей линии центра поддержки экспорта: +7 (831) 435-18-48, или по телефону горячей линии "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94.

Кроме того, получить информацию обо всех актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, адресах и контакты объектов инфраструктуры предпринимательства можно на портале Мойбизнес52.рф.

Реализация нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" ведется в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.