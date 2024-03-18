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Происшествия

Уголовное дело завели после пожара на улице Фучика

20 марта 2024 09:05  [177] Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Уголовное дело возбудили после пожара в многоквартирном доме №37 на улице Фучика в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Отмечается, что следователи-криминалисты работают на месте происшествия в девятиэтажном доме.

Также накануне вечером прошёл оперштаб по ситуации в доме №37 на ул. Фучика. Эксперты продолжают обследовать межкомнатные конструкции, в подъезде, где произошло ЧП, отключены коммуникации.  

Напомним, что в результате пожара пострадали восемь человек, из них трое детей. Одного мужчину и двух несовершеннолетних госпитализировали. В ликвидации возгорания от МЧС принимали участие 43 специалиста и 11 единиц техники.

 

 

 

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Теги:
Пожар Уголовное дело
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