Уголовное дело завели после пожара на улице Фучика Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Уголовное дело возбудили после пожара в многоквартирном доме №37 на улице Фучика в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Отмечается, что следователи-криминалисты работают на месте происшествия в девятиэтажном доме.

Также накануне вечером прошёл оперштаб по ситуации в доме №37 на ул. Фучика. Эксперты продолжают обследовать межкомнатные конструкции, в подъезде, где произошло ЧП, отключены коммуникации.

Напомним, что в результате пожара пострадали восемь человек, из них трое детей. Одного мужчину и двух несовершеннолетних госпитализировали. В ликвидации возгорания от МЧС принимали участие 43 специалиста и 11 единиц техники.