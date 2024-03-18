Список домов для ремонта по гарантии составят в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

В Дзержинске составят список домов, которые будут приводить в порядок по гарантии после капремонта. Об этом стало известно на заседании комитета Гордумы по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов. Вопрос поднял депутат Сергей Смирнов.

"Мы знаем, что в городе есть несколько фактов того, что после проведения капремонта некоторым домам необходимо обновление. Жители задают нам, депутатам, вопросы по этому поводу. Возможно, в каких-то случаях виноваты управляющая компания, занимающиеся содержанием домов, в каких-то случаях есть другие причины. Необходимо понять, будет ли проведена работа в этом направлении", - отметил Сергей Смирнов.

Директор департамента городского хозяйства администрации Дзержинска Александр Платонов разъяснил, что все работы по гарантии выполнят. Будет подготовлен список нуждающихся в этом зданий. Он рассказал депутатам, что в этом году планируется капитально отремонтировать 16 жилых домов. Половина из них находятся по улице Кирова.

"В первую очередь речь идёт о приведении в порядок кровель и фасадов многоквартирных домов. На эти цели в Дзержинске выделено порядка 284,7 млн рублей, аккумулированных в Фонде капитального ремонта Нижегородской области. Работы дорогостоящие и объёмные. Без взносов жителей в Фонд капремонта сделать их невозможно. При этом хочу напомнить, что задолженность горожан сейчас составляет более 500 млн рублей, а это именно те деньги, которые могли быть задействованы на ремонтные работы", - сказал Александр Платонов.

Депутаты отметили, что число отремонтированных домов в городе должно быть больше. При этом их количество во многом зависит от сознательности самих горожан.

"Безусловно, мы хотим, чтобы количество отремонтированных домов увеличивалось. И чтобы в этом числе было больше домов не только из центральной части города, но и тех, что расположены в стороне от центра, на окраинах. Конечно, мы знаем, что проблема с платежами за капремонт есть, в том числе она есть и у меня на округе. Поэтому мы ещё раз призываем людей платить взносы", - сказал депутат Думы Дзержинска Андрей Горюнов.

Подрядные организации для проведения капитального ремонта многоквартирных домов уже определены по результатам конкурса. Работы должны стартовать 1 мая.

Ранее сообщалось, что более 300 млн рублей выделят в 2024 году на ремонт соцучреждений Дзержинска.