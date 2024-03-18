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Культура и отдых

Восстановление дома Чардымова в центре Нижнего Новгорода планируют начать весной

20 марта 2024 11:26  [65] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Дом Чардымова на улице Большой Печерской, 54 литера Б и дом А.А. Штерновой на улице Грузинской 35А в Нижнем Новгороде планируется восстановить. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений региона.

Проектная документация по восстановлению дому Чардымова проходит государственную экспертизу.

"Планируется, что непосредственно работы по восстановлению исторического здания начнутся весной 2024 года", - пояснили в минимущества.

В министерстве также добавили, что планируется восстановить и дом А.А. Штерновой. Работы будет выполнять подрядная организация, которая будет выбрана после получения разрешительных документов.

"Сейчас ведется разработка проекта восстановления здания, он должен быть подготовлен в 2024 году", - сообщили в ведомстве.

СПРАВКА:

Дом крестьянина Чардымова был построен в 1911 году в стиле модерн и является объектом культурного наследия регионального значения. Архитектурной особенностью строения являются слуховые окна в форме стилизованных кокошников и резной накладной декор в виде лиры и силуэта головы волка.

Напомним, дом Чардымова сильно пострадал от пожара 30 мая 2022 года. Огонь переметнулся и на примыкающее строение с литерой "А", которое является ОКН. Пожар был ликвидирован на площади в 510 кв. метров.

Согласно действующему законодательству, ОКН должен быть восстановлен. Соответствующие требования будут предъявлены к владельцам дома Чардымова.

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Теги:
Архитектура Реставрация
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