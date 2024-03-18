Восстановление дома Чардымова в центре Нижнего Новгорода планируют начать весной

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Дом Чардымова на улице Большой Печерской, 54 литера Б и дом А.А. Штерновой на улице Грузинской 35А в Нижнем Новгороде планируется восстановить. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений региона.
Проектная документация по восстановлению дому Чардымова проходит государственную экспертизу.
"Планируется, что непосредственно работы по восстановлению исторического здания начнутся весной 2024 года", - пояснили в минимущества.
В министерстве также добавили, что планируется восстановить и дом А.А. Штерновой. Работы будет выполнять подрядная организация, которая будет выбрана после получения разрешительных документов.
"Сейчас ведется разработка проекта восстановления здания, он должен быть подготовлен в 2024 году", - сообщили в ведомстве.
СПРАВКА:
Дом крестьянина Чардымова был построен в 1911 году в стиле модерн и является объектом культурного наследия регионального значения. Архитектурной особенностью строения являются слуховые окна в форме стилизованных кокошников и резной накладной декор в виде лиры и силуэта головы волка.
Напомним, дом Чардымова сильно пострадал от пожара 30 мая 2022 года. Огонь переметнулся и на примыкающее строение с литерой "А", которое является ОКН. Пожар был ликвидирован на площади в 510 кв. метров.
Согласно действующему законодательству, ОКН должен быть восстановлен. Соответствующие требования будут предъявлены к владельцам дома Чардымова.
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