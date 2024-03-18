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Бизнес

Нижегородцы вошли в топ-10 жителей российских городов по использованию Telegram

20 марта 2024 11:18  [98] Бизнес

Фото: МТС

Компания МТС на основе обезличенных больших данных проанализировала использование мессенджера Telegram в России в четвертом квартале 2023 года. Нижний Новгород вошел в топ-10 городов-миллионников по проникновению Telegram.

По данным МТС Ads, доля пользователей Telegram в Нижнем Новгороде составила 59% - по проникновению мессенджера столица Приволжья занимает шестое место в стране среди городов-миллионников. В Нижегородской области доля пользователей чуть меньше - 54%. Больше всего мессенджером в стране пользуются в Магаданской области (70%) и Якутии (67%). 

Как отмечают аналитики, больше 70% пользователей используют Telegram активно: в четвертом квартале 2023 года 63% абонентов заходили на платформу больше 25 раз в месяц. Еще 8% пользователей заходят в мессенджер от 15 до 25 раз в месяц. Чаще всего пользователи заходит в Telegram в обеденное время - c 12 до 14 часов. 

Авторы исследования подчеркивают, что ежемесячное количество пользователей Telegram по стране в конце четвертого квартала 2023 года превысило 85 млн человек. Это на 10% выше аналогичного периода в 2022 году. Telegram остается второй по популярности платформой в РФ после WhatsApp, однако рост ежемесячного количества пользователей этого мессенджера год к году был ниже – 8%.

Методология исследования

Исследование проведено на основе обезличенной Big Data МТС, сделана экстраполяция результатов анализа обезличенных агрегированных данных на все население России. 

В ходе исследования МТС Ads рассмотрела такие показатели как среднемесячный охват, частотность пользования, время входа в мессенджер и долю пользователей Telegram от всего населения регионов РФ за четвертый квартал 2023 года.

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Теги:
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