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Общество

Нижегородцев приглашают принять участие в турнире по цифровой трансформации социальной сферы

20 марта 2024 12:12  [3] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские студенты и молодые специалисты приглашаются к участию в соревнованиях, которые направлены на цифровую трансформацию социальной сферы России.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, организатором турнира является АНО "Центр развития инновационных технологий "ИТ-Планета".

Соревнования предполагают совместную работу ИТ-специалистов и специалистов таких сфер, как медицина, спорт, архитектура, маркетинг и дизайн. Заявки принимаются по нескольким направлениям: в области улучшения жизни людей с инвалидностью, технологических инноваций в сфере физкультуры и спорта, формирования цифровых социальных пространств. Участники могут выбрать номинацию по своим интересам и продемонстрировать свои разработки. Отмечается, что часть номинаций не имеет верхнего возрастного ограничения.

Кубок фиджитал-спорттехинноваций – молодежный конкурс по созданию технологических инноваций в области физической культуры и спорта. Конкурсные номинации: "Инновации в фиджитал и технологических видах спорта»", "Носимые устройства и умная одежда", "Цифровые среды и VR/AR технологии в спорте", "Инклюзивные и адаптивные технологии", "AI – спорттех". Проекты принимаются до 31 марта. Возраст участников от 18 до 35 лет. Подробнее об участии можно узнать на портале конкурса.

Олимпиада "Терра-Политех" включает три направления. "Архитектура Терра-Политех" предполагает создание арт-объектов с QR-кодами быстрого доступа, которые дадут возможность наблюдать объекты дополненной реальности, переходить на страницы, где представлены информационные, научно-популярные, профориентационные статьи об особенностях объекта. "Технология Терра-Политех" направлена на формирование научно- популярного и образовательного пространства вокруг передового научно-исследовательского лабораторного технологического оборудования. "Оцифровка Терра-Политех" посвящена формированию информационного поля вокруг сети существующих объектов путем расположения на них информационных табличек с QR-кодами быстрого доступа. Более подробно об участии можно узнать на портале конкурса Проекты также принимаются до 31 марта.

"Неограниченные возможности" – программа по командной разработке инновационных проектов, которые улучшают жизнь людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Направления программы: "Зрение – разработка проектов для слепых и слабовидящих людей", "Слух – разработка проектов для людей с полным или частичным нарушением слуха", "Движение – разработка проектов для людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата", "Мышление – разработка проектов для людей с ментальными особенностями", "Взаимодействие – разработка цифровых проектов, улучшающих коммуникацию людей с инвалидностью", "Продвижение – разработка коммуникационной стратегии для стартапа, разрабатывающего инклюзивные инновации". Проекты принимаются до 30 апреля. Подробности можно найти на официальном сайте.

Напомним, что ускоренное внедрение цифровых технологий в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", который утвержден президентом Владимиром Путиным, в экономике и социальной сфере создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.

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Теги:
IT Соревнование
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