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Общество

Первый этап Общероссийской акции "Призывник" начнется 1 апреля

20 марта 2024 12:49  [69] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Первый этап Общероссийской акции "Призывник", которая направлена на профилактику незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, пройдет с 1 апреля по 15 июля 2024 года. Об этом сообщает департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода.

В рамках первого этапа пройдут лекции и беседы о вреде употребления наркотиков, о существующей ответственности за участие в незаконном обороте среди обучающихся образовательных организаций и т.д. Кроме того, пройдут занятия с должностными лицами Минобороны России, мероприятия по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию, а также военно-спортивные, военно-патриотические игры, фестивали, спартакиады и т.д.

Информацию о фактах незаконного оборота наркотиков можно оставить на сайте в разделе "Противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту" или по телефону горячей линии "Сообщи, где торгуют смертью": 8-910-790-39-06.

Напомним, в Нижнем Новгороде с 18 по 29 марта проходит и первый этап Общероссийской акции “Сообщи, где торгуют смертью”.

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Теги:
Акции Наркотики
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