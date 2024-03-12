Первый этап Общероссийской акции по борьбе с наркотиками стартует в Нижнем Новгороде Общество

Первый этап Общероссийской акции “Сообщи, где торгуют смертью” пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 29 марта. Об этом сообщает департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города.

В департаменте отмечают, что мероприятие направлено на привлечение общественности к противодействию незаконного оборота наркотиков, а также сбор и проверку информации. Так же в рамках акции, наркозависимым людям будет оказана квалифицированная помощь и консультаций по вопросам лечения и реабилитации.

О фактах незаконного оборота наркотиков необходимо сообщить на “телефон доверия” ГУ МВД России по Нижегородской области: 268-23-32.

Кроме того, администрация Нижнего Новгорода создала горячую линию “Сообщи, где торгуют смертью”. Передать информацию можно по номеру телефона 8-910-790-39-06 с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00.

Кроме того, оставить сведения модно на сайте: НижнийНовгород.РФ в разделе “Противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту”.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе были задержаны иностранные граждане за сбыт наркотиков.