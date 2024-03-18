Квартира загорелась в доме по улице Народной днем 20 марта

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Пожар произошел в квартире дома №80 по улице Народная в Московском районе в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информация о возгорании поступила в 13.25.
В 13.58 было ликвидировано открытое горение на 5 этаже на площади 30 кв.м. Спасатели эвакуировали из дома 43 человека, в том числе 4 ребенка.
По предварительным данным, погибших нет, а количество пострадавших устанавливается.
На месте пожара от МЧС России работают 60 человек личного состава и 14 единиц техники.
Напомним, что уголовное дело возбудили после пожара на улице Фучика 19 марта.
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