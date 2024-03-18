Квартира загорелась в доме по улице Народной днем 20 марта Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар произошел в квартире дома №80 по улице Народная в Московском районе в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информация о возгорании поступила в 13.25.

В 13.58 было ликвидировано открытое горение на 5 этаже на площади 30 кв.м. Спасатели эвакуировали из дома 43 человека, в том числе 4 ребенка.

По предварительным данным, погибших нет, а количество пострадавших устанавливается.

На месте пожара от МЧС России работают 60 человек личного состава и 14 единиц техники.

Напомним, что уголовное дело возбудили после пожара на улице Фучика 19 марта.