Береги себя и окружающих: профилактика туберкулеза Общество

Туберкулез – это заболевание, которое убивает в мире до 1 млн людей в год. По оценке ВОЗ, Россия продолжает входить в число стран с высоким бременем туберкулеза, поэтому так важен контроль и настороженность не только врачей, но и самих граждан.

О том, какие меры принимаются по снижению заболеваемости туберкулезом, рассказала заместитель главного врача Нижегородского областного клинического противотуберкулезного диспансера Наталья Бородина.

- Каковы основные факторы риска заболеваний туберкулезом? Какие формы заболевания лидируют?

- Важно помнить, что основным источником инфекции является больной, выделяющий с мокротой возбудителей заболевания. При чихании, кашле, смехе, даже при разговоре частицы мокроты, содержащие бактерии туберкулеза, растворяются в воздухе на расстояние до 15 м. Когда человек дышит, они проникают в его легкие. Риск заболевания увеличивается при снижении иммунитета человека, снижении защитных функций при воспалительных заболеваниях, например, при хроническом бронхите курильщиков.

- Какие формы туберкулеза сегодня существуют?

- Главной формой туберкулеза остается туберкулез легких. Среди впервые выявленных больных туберкулезом – туберкулез органов дыхания составил около 95%, а внелегочных локализаций – чуть больше 4%. Из внелегочных форм у мужчин преобладает туберкулез костей и суставов, у женщин – туберкулез мочеполовой системы.

- Как у нас соблюдается современный стандарт лечения туберкулеза? На что может рассчитывать профильный больной?

- При подозрении на туберкулез органов дыхания проводятся следующие клинические исследования: рентгенологическое исследование органов грудной клетки (обзорная рентгенография в 2-х проекциях, томографическое исследование), общий анализ крови, исследование мокроты на кислотоустойчивые микобактерии методом микроскопии трёхкратно, туберкулиновая проба (реакция Манту).

При показаниях участковый врач оформляет направление для проведения полного курса противотуберкулезной терапии. После лечения пациент ставится на диспансерный учет – минимум 2 года.

- Какие новые методы и исследования были внедрены в диагностику заболеваний?

- Сегодня во фтизиатрии существует два разных понятия: выявление и диагностика туберкулеза. Выявление является значительно более важной проблемой. В настоящее время основным методом выявления туберкулеза является флюорография. Широкое внедрение этого метода показало, что эффективность выявления туберкулеза повышается в 2-3 раза.

Что касается диагностики, то рациональное сочетание неинвазивных и инвазивных методов диагностики позволяет в кратчайшие сроки установить диагноз более чем у 95% пациентов. В обследовании применяются наиболее современные методы лучевой и функциональной диагностики, включая КТ, УЗИ и различные виды эндоскопической диагностики (видеоторакоскопия).

- Какие рекомендации по борьбе с данным заболеванием вы можете дать жителям нашего города?

В силу тех обстоятельств, что носителями микобактерий туберкулеза является 80% населения страны, от этой болезни никто не застрахован. Если произошло инфицирование, то опасность заболеть сохраняется только первые два года. В 95% случаев микобактерии, попадающие в организм, так и остаются до конца нашей жизни в «спящем» состоянии. Поэтому уберечь себя от развития болезни можно, просто заботясь о своем здоровье.

- Как можно предотвратить угрозу развития болезни?

- Один из самых надежных способов выявления туберкулеза на ранних стадиях – флюорографическое обследование. В рамках проводимой диспансеризации мы пытаемся позаботиться о гражданах.

Если вы заметили у себя боль в груди, кашель с мокротой, температуру, ночную потливость – вы должны задуматься, нет ли у вас туберкулеза и добиться дополнительного обследования для уточнения диагноза. Важно помнить, что флюорографическое обследование обязательно. Статистика говорит о том, что один больной в год заражает до 10 человек, а это требует дополнительных затрат государства на выявление и лечение болезни. Туберкулез может быть предотвращен и вылечен – российские методы лечения значительно лучше, чем во многих странах, и критерии выздоровления более жесткие.

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