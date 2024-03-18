Новый медицинский центр открылся в микрорайоне Щербинки в Нижнем Новгороде Общество

Медицинский центр "Тонус" открылся на проспекте Гагарина, в микрорайоне Щербинки в Приокском районе Нижнего Новгорода 19 марта. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

Поддерживая повестку правительства РФ "2024 год- Год Семьи", руководство сети клиник приняло решение дать возможность комплексного обследования пятидесяти детям первого года жизни из многодетных семей на бесплатной основе. На это будет направлено более 1 млн рублей до конца года.

Общая площадь медицинского центра составляет около 2000 кв. метров. Он способен обслуживать более 200 тысяч пациентов ежегодно. Каждый год в нем будет проводиться более 60 тысяч диагностических манипуляций с использованием современного оборудования и свыше 100 тысяч лабораторных исследований.

В медцентре работают 80 квалифицированных специалистов. Это врачи-терапевты, кардиологи, педиатры, нейрохирурги, урологи, гинекологи, флебологи, гематологи, трихологи и другие.

"Здесь ведется прием как взрослых, так и детей. Далеко не в каждой государственной или частной клинике амбулаторного плана есть оборудование МРТ. Мы сделали клинику полного цикла. То есть, если пациент приходит на прием к терапевту, то он должен, к примеру, сдать анализы, может быть пройти УЗИ- обследование, сделать ЭКГ, ФГДС, маммографию и т д. Здесь пациенты это смогут пройти в одном медцентре и не ездить по городу на обследования",- рассказала генеральный директор сети клиник "Тонус" Ольга Михалева.

Ольга Михалева добавила, что в новом медицинском центре работает малая операционная.

Новый медцентр будет обслуживать жителей не только Приокского района Нижнего Новгорода, но и ближайших населенных пунктов, например, села Федяково, поселка Окского и других.