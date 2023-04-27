Строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде может начаться во II квартале 2024 года Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова, архив

Строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде может начаться во II квартале 2024 года. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков губернатора Глеба Никитина.

По словам нижегородца, оставившего комментарий под одним из постов, сейчас в Нижнем Новгороде не хватает коек для онкобольных, а запись к онкологу проводится только на 1,5-2 месяца вперед.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, строительство нового онкоцентра планируется начать в апреле-июне следующего года.

Сейчас проект учреждения проходит государственную экспертизу.

Напомним, в 2019 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил Владимиру Путину проект строительства онкоцентра.

Онкоцентр планируется построить в поселке Новинки. Его строительство должно было начаться еще в 2021 году, а завершить возведение планировалось в 2025 году.

В ноября 2022 года комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам не поддержал поправку в федеральный бюджет о выделении Нижегородской области 9 млрд рублей на строительство центра. Нижегородское правительство продолжает переговоры о выделении федеральных средств на строительство объекта.