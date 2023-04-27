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Строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде может начаться во II квартале 2024 года. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков губернатора Глеба Никитина.
По словам нижегородца, оставившего комментарий под одним из постов, сейчас в Нижнем Новгороде не хватает коек для онкобольных, а запись к онкологу проводится только на 1,5-2 месяца вперед.
Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, строительство нового онкоцентра планируется начать в апреле-июне следующего года.
Сейчас проект учреждения проходит государственную экспертизу.
Напомним, в 2019 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил Владимиру Путину проект строительства онкоцентра.
Онкоцентр планируется построить в поселке Новинки. Его строительство должно было начаться еще в 2021 году, а завершить возведение планировалось в 2025 году.
В ноября 2022 года комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам не поддержал поправку в федеральный бюджет о выделении Нижегородской области 9 млрд рублей на строительство центра. Нижегородское правительство продолжает переговоры о выделении федеральных средств на строительство объекта.
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