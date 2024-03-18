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Бизнес

Более 200 переговоров провели нижегородские компании в ходе международного Дня поставщика в Минске

21 марта 2024 09:06  [60] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 200 переговоров провели нижегородские компании в ходе международного Дня поставщика в Минске (Республика Беларусь). День поставщика прошел в рамках бизнес-миссии, организованной региональным центром поддержки экспорта и центром "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Делегацию региона возглавил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Также в состав делегации вошли министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов,  представители нижегородских предприятий и инфраструктуры поддержки бизнеса.

"Республика Беларусь сегодня – одно из ключевых направлений для развития зарубежной торговли для наших компаний. Ее доля рынка в общем экспорте региона составляет около 10 процентов. И наша область, и Республика Беларусь промышленно развиты, поэтому мы с каждым годом все сильнее укрепляем экономическое взаимодействие. Это выражается в поставках различных комплектующих, химии, металлургии и других направлениях. Нет сомнений, что встречи, которые прошли сегодня, также перерастут в новые контракты", – сказал Андрей Саносян.

Максим Черкасов отметил, что Дни поставщика – эффективный инструмент поддержки бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Для Нижегородской области формат Дня поставщика является традиционным. С прошлого года мы проводим это мероприятие и в международном формате. Наши производители представляют свою продукцию крупнейшим белорусским заказчикам, узнают особенности организации закупок и договариваются о сотрудничестве. Сегодня нижегородские предприятия провели деловые переговоры более чем с 50 белорусскими компаниями, включая "БелАЗ", "Белкоммунмаш", Минский тракторный завод, - сказал Максим Черкасов.

В рамках деловой части визита участники региональной делегации узнали о возможностях для сотрудничества, которые дают Белорусская универсальная товарная биржа, Фонд финансовой поддержки Республики Беларусь и РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен".

Председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Шибеко отметил, что из года в год объемы взаимного товарооборота между Нижегородской областью и Республикой Беларусь имеют тенденции к росту.

"Такие мероприятия, как День поставщика, помогают шире развернуть инструментарий взаимодействия между Нижегородской областью и Республикой Беларусь, городом Минском. Находить новые ниши и точки соприкосновения, которые будут позволять развиваться и нашим хозяйствующим субъектам, и коллегам в России. Ведь только в общении можно добиться тех результатов, которые мы желаем и которые у нас уже имеются, работать на благо двух наших стран", - сказал Владимир Шибеко.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки экспортеров можно по телефону Центра поддержки экспорта: +7 (831) 435-18-48.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

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Теги:
Белоруссия бизнес
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