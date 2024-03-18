Уголовное дело возбуждено после схода наледи на детей в Шахунье Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту падения наледи с крыши дома в Шахунье.

По данным СУ СКР по Нижегородской области, дело расследуется по статье "оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Установлено, что 20 марта на улице Гагарина в Шахунье на двух 12-летних детей с крыши многоквартирного дома упала наледь. Обоих пострадавших госпитализировали, их жизнь вне опасности.

В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям ответственных за уборку снега и наледи с крыши здания. Дело находится на контроле в аппарате следственного управления.

Ранее сообщалось, что уголовное дело завели после пожара на улице Фучика.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области