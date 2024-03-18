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Движение транспорта на участке улицы Пожарского временно ограничат

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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта на участке улицы Пожарского напротив дома №1 по улице Большой Покровской временно приостановят с 20:00 22 марта до 08:00 25 марта. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйств администрации Нижнего Новгорода.

На подъездах к участку установят предупреждающие аншлаги и запрещающие знаки. Для свободного доступа к жилым домам на этот период введут двустороннее движение транспорта по набережной Лыковая Дамба и ул. Пожарского от дома №16 до ул. Пискунова.

Водителям рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде временно изменилась схема движения электробусов маршрута Э-17.

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Теги:
движение Транспорт
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