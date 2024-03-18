Схема движения электробусов Э-17 в Нижнем Новгороде временно изменилась Общество

Фото: Александр Воложанин

Схема движения электробусов маршрута Э-17 в Нижнем Новгороде временно изменилась.

Как сообщает в соцсети "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации", это связано с устранением провала грунта и затруднением движения по суженной проезжей части в районе дома №58 по улице Ковалихинской.

До полного завершения работ по ликвидации провала низкопольные электробусы будут двигаться в направлении площади Минина и Пожарского по улице Белинского через площадь Сенную и улицу Минина без поворота на улицу Ковалихинскую.

При этом другие автобусы продолжат движение без изменений по улице Ковалихинской.

Напомним, первые электробусы вышли на маршрут №11 и №22 в Автозаводском районе в феврале.

Ранее сообщалось, что новый электробусный маршрут Э-4 "ЖК "Торпедо" - Улица Плотникова" откроют в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 22 марта.