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Общество

Схема движения электробусов Э-17 в Нижнем Новгороде временно изменилась

21 марта 2024 10:34  [55] Общество

Фото: Александр Воложанин

Схема движения электробусов маршрута Э-17 в Нижнем Новгороде временно изменилась.

Как сообщает в соцсети "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации", это связано с устранением провала грунта и затруднением движения по суженной проезжей части в районе дома №58 по улице Ковалихинской.

До полного завершения работ по ликвидации провала низкопольные электробусы будут двигаться в направлении площади Минина и Пожарского по улице Белинского через площадь Сенную и улицу Минина без поворота на улицу Ковалихинскую. 

При этом другие автобусы продолжат движение без изменений по улице Ковалихинской.

Напомним, первые электробусы вышли на маршрут №11 и №22 в Автозаводском районе в феврале.

Ранее сообщалось, что новый электробусный маршрут Э-4 "ЖК "Торпедо" - Улица Плотникова" откроют в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 22 марта. 

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Теги:
движение Транспорт
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