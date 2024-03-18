Освещение установили на переулке Звенигородском в Нижнем Новгороде после вмешательства прокуратуры Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Освещение установили на переулке Звенигородском и по улице Балхашской в Советском районе Нижнего Новгорода после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что на придомовой территории около домов №№ 8, 10 на переулке Звенигородском и около дома №3 по улице Балхашской не было освещения.

Для устранения нарушений прокуратура обратилась с иском в суд об обязании мэрии Нижнего Новгорода установить здесь линии освещения. Суд удовлетворил требования прокурора.

В результате возле домов появилось освещение.

Напомним, систему освещения установят на алюминиевом мосту через Линду в Борском районе в 2025 году.