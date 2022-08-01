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Более 12 тысяч фонарей установят в Нижнем Новгороде до 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, в декабре 2021 года поступила частная концессионная инициатива по модернизации освещения Нижнего Новгорода.
В проект концессионного соглашения войдет создание более 12 тысяч светоточек во всех района города, ремонт более 1,6 тысячи световых опор, а также модернизация магистральных сетей протяженностью более 500 км.
Как рассказал Юрий Шалабаев, работы начнутся уже в этом году. Полностью модернизация завершится в течение двух лет.
Ранее сообщалось, что почти 12 млн кВт удалось сэкономить в Нижнем Новгороде за пять месяцев.
Также напомним, что почти 100 млн рублей составила экономия средств бюджета Нижнего Новгорода в результате модернизации системы наружного освещения.
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