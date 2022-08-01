Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
Прогноз погоды на август
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 12 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
12 августа 2022 14:23  [20] Более 400 нижегородцев заразились COVID-19 за прошедшие сутки
12 августа 2022 14:16  [19] Глеб Никитин открыл мемориальные доски ветеранам транспортной прокуратуры в Нижнем Новгороде
12 августа 2022 13:51  [49] Более 12 тысяч фонарей установят в Нижнем Новгороде до 2024 года
12 августа 2022 13:16  [94] Прямая линия с руководителем ГЖИ Нижегородской области пройдёт 12 августа
12 августа 2022 13:07  [92] Нижегородские "Валдаи" перевезли в 2022 году более 46 тысяч пассажиров
12 августа 2022 12:54  [137] Глеб Никитин: "Темпы ревакцинации нужно усиливать"
12 августа 2022 12:14  [113] Благоустройство сквера Пландина в Арзамасе завершится к началу сентября
12 августа 2022 11:50  [115] "Единая Россия" расширит медицинское направление гуманитарной миссии на Донбассе и в освобожденных территориях
12 августа 2022 11:48  [116] Комплексная замена тепловых сетей в районе площади Советской завершится в сентябре
12 августа 2022 11:35  [140] Несколько режимов подсветки Канавинского моста настроили в Нижнем Новгорода
Общество

Более 12 тысяч фонарей установят в Нижнем Новгороде до 2024 года

12 августа 2022 13:51  [49] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 12 тысяч фонарей установят в Нижнем Новгороде до 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в декабре 2021 года поступила частная концессионная инициатива по модернизации освещения Нижнего Новгорода.

В проект концессионного соглашения войдет создание более 12 тысяч светоточек во всех района города, ремонт более 1,6 тысячи световых опор, а также модернизация магистральных сетей протяженностью более 500 км.

Как рассказал Юрий Шалабаев, работы начнутся уже в этом году. Полностью модернизация завершится в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что почти 12 млн кВт удалось сэкономить в Нижнем Новгороде за пять месяцев.

Также напомним, что почти 100 млн рублей составила экономия средств бюджета Нижнего Новгорода в результате модернизации системы наружного освещения.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство освещение
Поделиться:
Новости по теме
16 июля 2022 18:48  [636] Почти 12 млн кВт удалось сэкономить в Нижнем Новгороде за пять месяцев
20 апреля 2022 09:15  [1577] Почти 100 млн рублей составила экономия из бюджета Нижнего Новгорода при модернизации освещения
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph