Более 12 тысяч фонарей установят в Нижнем Новгороде до 2024 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 12 тысяч фонарей установят в Нижнем Новгороде до 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в декабре 2021 года поступила частная концессионная инициатива по модернизации освещения Нижнего Новгорода.

В проект концессионного соглашения войдет создание более 12 тысяч светоточек во всех района города, ремонт более 1,6 тысячи световых опор, а также модернизация магистральных сетей протяженностью более 500 км.

Как рассказал Юрий Шалабаев, работы начнутся уже в этом году. Полностью модернизация завершится в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что почти 12 млн кВт удалось сэкономить в Нижнем Новгороде за пять месяцев.

Также напомним, что почти 100 млн рублей составила экономия средств бюджета Нижнего Новгорода в результате модернизации системы наружного освещения.