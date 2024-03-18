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Общество

Итоговая явка избирателей на выборах президента России составила 77,49%

21 марта 2024 12:50  [96] Общество

Фото: Кира Мишина

Глава ЦИК Элла Памфилова в ходе пресс-конференции озвучила официальные итоги голосования на выборах президента России.

Всего в голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей. Итоговая явка с учётом ДЭГ составила 77,49%. Это говорит о демократичности выборов в России, подчеркнула Памфилова. Также она назвала эти показатели беспрецедентными и историческими.

Действующий глава государства Владимир Путин по итоговым подсчётам набрал 87,28% голосов. На втором месте - кандидат от КПРФ Николай Харитонов, набравший 4,31%, далее Владислав Даванков ("Новые люди") с 3,85% и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,20%).

Напомним, что процент явки на выборах президента РФ по Нижегородской области превысил общероссийские показатели и составил 81,64.

Как ранее сообщал телеканал "360" со ссылкой на данные ЦИК, по состоянию на 1 января 2024 года на территории РФ проживали 112 309 947 человек с правом голоса. За пределами государства, по данным консульского учёта, — 1 890 863 избирателя.

Отдельно комиссия указала жителей города Байконур, который вместе с космодром образуют комплекс "Байконур", арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года. Здесь могут проголосовать 11 924 человека.

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Теги:
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