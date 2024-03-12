Процент явки на выборах президента РФ по Нижегородской области составил 81,64 Политика

Избирательная комиссия Нижегородской области подвела итоги голосования на выборах президента Российской Федерации на территории региона.

Члены избирательной комиссии региона единогласно утвердили протокол об итогах голосования.

Согласно информации, в выборах приняли участие 2 029 612 избирателей Нижегородской области. Напомним, по данным ЦИК, избирательным правом наделены 2 486 188 жителей региона.

Таким образом, процент явки по Нижегородской области составил 81,64 - это выше, чем в среднем по стране (74,22%).

Нарушений избирательного законодательства, способных повлиять на результаты выборов, члены УИК не зафиксировали.

"Избирательная кампания и её итоги – это результат слаженной и профессиональной работы членов избирательных комиссий нашего региона всех уровней. Это, конечно, и результат работы наших обходчиков в рамках проекта "ИнформУИК", - отметила председатель облизбиркома Маргарита Красилевская.

По итогам обработки 100% протоколов УИК действующий глава государства Владимир Путин набирает 86,4% голосов: его кандидатуру поддержали почти 1,75 млн нижегородцев.

На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов: за него проголосовали 5,47% избирателей - это 110,8 тысячи жителей области.

Третье место занял Вячеслав Даванков от партии "Новые люди": 3,75% голосов (75,8 тысячи), четвёртое - лидер ЛДПР Леонид Слуцкий: 3,32% (67,75 тысячи).

В целом по стране Владимир Путин набрал 87,3% голосов избирателей.