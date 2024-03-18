Центр культурного развития построили в Сарове

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Центр культурного развития построили на улице Озерной в Сарове. Об этом сообщается в группе инспекции госстройнадзора Нижегородской области в соцсети Вконтакте.
Площадь двухэтажного здания составляет 2800 кв. метров.
Внутри расположены зрительные залы, модульная библиотека, реставрационная мастерская, танцевальная с раздевалками, студии лепки и рисования, а также выставочная галерея.
Также в здании есть универсальный главный зал, который рассчитан на показ фильмов и театральных представлений.
Напомним, строительство центра культурного развития в Сарове велось в рамках реализации мероприятий паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".
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