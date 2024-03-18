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Культура и отдых

Центр культурного развития построили в Сарове

21 марта 2024 13:55  [72] Культура и отдых

Фото: инспекция госстройнадзора Нижегородской области

Центр культурного развития построили на улице Озерной в Сарове. Об этом сообщается в группе инспекции госстройнадзора Нижегородской области в соцсети Вконтакте.

Площадь двухэтажного здания составляет 2800 кв. метров.

Внутри расположены зрительные залы, модульная библиотека, реставрационная мастерская, танцевальная с раздевалками, студии лепки и рисования, а также выставочная галерея.

Также в здании есть универсальный главный зал, который рассчитан на показ фильмов и театральных представлений.

Напомним, строительство центра культурного развития в Сарове велось в рамках реализации мероприятий паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

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Теги:
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