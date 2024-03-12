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Культура и отдых

Центр культурного развития и детсад построили в Арзамасе

14 марта 2024 11:38  [108] Культура и отдых

Фото: Кирилл Мартынов, ИА "Время Н"

Глава региона Глеб Никитин открыл Центр культурного развития и детсад на 280 мест в Арзамасе в ходе рабочего визита в районный центр 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В здании Центра культурного развития площадью 6 тысяч кв. метров разместятся Арзамасский городской Дом культуры и детско-юношеская спортивная школа.

Здесь есть зрительный зал на 500 мест. На первом этаже расположен выставочный зал, на втором – вокальная студия, конференц-зал и хореографические классы, на третьем - кабинеты творческого персонала и помещения для клубов по интересам.

"Дом культуры и спортшкола, которые переехали сюда, и раньше были одними из самых востребованных учреждений в Арзамасе. В центре хватит места всем: художникам, спортсменам, цирковым артистам, музыкантам. На площадке центра планируется проводить различные общегородские, областные и всероссийские мероприятия", - отметил Глеб Никитин.

После открытия культурного центра глава региона осмотрел новый детский сад на 280 мест в 12-м микрорайоне Арзамаса. Он построен по нацпроекту "Демография" и в ближайшее время сад примет первых воспитанников.

"Здесь есть все условия для развития детей, начиная с полутора лет. В здании детсада есть бассейн, спортивный зал с тренажерами, соляная комната. На территории оборудована спортивная площадка", - сказал глава региона.

В детском саду предусмотрено 12 групп, в том числе 4 группы для детей в возрасте до 3-х лет (80 мест). Здесь будут работать кабинеты кружковых занятий, комнаты развивающихся игр, кабинеты логопеда и психолога, спортзал, актовый и музыкальный залы.

Напомним, школу в ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде введут в эксплуатацию весной 2024 года.

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Теги:
демография Детсады
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