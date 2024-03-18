Сергей Шойгу посетил предприятия ОПК в Нижегородской области Общество

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Нижегородскую область, где побывал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Он проверил выполнение гособоронзаказа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно информации, глава российского военного ведомства проинспектировал производство авиационных средств поражения, а также артиллерийских и танковых снарядов различного калибра.

Гендиректор предприятия доложил, что задание по гособоронзаказу выполняется в полном объёме, причём масштабы выпускаемой продукции с начала года нарастили по ряду позиций в пять раз. Так, многократно увеличено производство авиабомб ФАБ-500, в два раза - ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.

Кроме того, расширена номенклатура производимых артиллерийских боеприпасов.

Большинство участков завода работает круглосуточно в три смены. С 2022 года общая численность сотрудников предприятия увеличилась более чем на 1100 человек. А зарплаты на заводе выросли в среднем на 20%.

Также Сергей Шойгу посетил производство артиллерийских боеприпасов на предприятии по выпуску и ремонту боеприпасов к артиллерийскому комплексу "Гиацинт".

Руководитель предприятия доложил министру о расширении производственных мощностей завода, в том числе за счёт строительства нового цеха сборки.

По итогам инспектирования министр обороны РФ провёл рабочее совещание, в котором приняли участие сотрудники Минобороны России, представители профильных органов военного управления и руководители предприятий ОПК.

Глава военного ведомства отметил, что по производству комплектующих к этим боеприпасам объём увеличен почти в 22 раза, 75% комплектующих восстанавливается. Это позволяет поддерживать на достаточном уровне поставку снарядов в зону СВО.

Сергей Шойгу также указал, что за счёт ввода в строй новых объектов, предприятия работают с опережением графика производства.

"Мы рассчитывали на увеличение объёмов производства в третьем квартале, а добились этого уже фактически по завершению первого квартала", – сказал он, подчеркнув, что проделана огромная работа, ведь предприятие не просто реконструировано и модернизировано - и по многим компонентам это уже новое предприятие.

"Это большая заслуга тех, кто трудится на предприятиях в три смены без выходных. Время сейчас такое, так что вам за это спасибо", – добавил министр.