"Россия" увеличит количество ежедневных рейсов между Москвой и Нижним Новгородом Общество

Фото: с сайта rossiya-airlines.com

С 31 марта 2024 года авиакомпании и аэропорты начнут работать по летнему расписанию, которое будет действовать до 26 октября.

В связи с этим авиаперевозчик "Россия" увеличит с двух до пяти количество ежедневных рейсов между Москвой и Нижним Новгородом.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, появление в расписании новых рейсов расширит возможности планирования перелётов для пассажиров, совершающих деловые или туристические поездки.

А летом количество рейсов планируется увеличить до шести в день.

Вылеты будут совершаться по следующему расписанию:

Москва – Нижний Новгород - 7:30, 9:45, 13:30,17:35, 20:30 (с 1 апреля)

Нижний Новгород – Москва - 9:55, 11:45, 15:40, 19:55, 22:45 (с 1 апреля)