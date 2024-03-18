Прямые рейсы в Тюмень запустят из Нижнего Новгорода с 3 апреля Общество

Фото: vk.com/chkalov.airport

Авиакомпания Red Wings запустит прямые регулярные рейсы в Тюмень из Нижнего Новгорода с 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю – по средам.

Самолеты будут вылетать из Нижнего Новгорода в 13:55 и прибывать в Тюмень в 17:50. Обратно отправление в 18:35 и прибытие в столицу Приволжья в 18:40. Время указано местное для каждого аэропорта.

"С июня планируется увеличение частоты вылетов, и рейсы будут выполняться два раза в неделю – по средам и воскресеньям", - пояснили в воздушной гавани.

Стоимость билетов – от 4500 рублей.

В настоящее время Red Wings выполняет рейсы из Нижнего Новгорода в Екатеринбург, Самару и Ереван.

Напомним, прямые рейсы открылись из Нижнего Новгорода в Оренбург.