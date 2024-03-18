Прямые рейсы в Тюмень запустят из Нижнего Новгорода с 3 апреля

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Авиакомпания Red Wings запустит прямые регулярные рейсы в Тюмень из Нижнего Новгорода с 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.
Рейсы будут выполняться один раз в неделю – по средам.
Самолеты будут вылетать из Нижнего Новгорода в 13:55 и прибывать в Тюмень в 17:50. Обратно отправление в 18:35 и прибытие в столицу Приволжья в 18:40. Время указано местное для каждого аэропорта.
"С июня планируется увеличение частоты вылетов, и рейсы будут выполняться два раза в неделю – по средам и воскресеньям", - пояснили в воздушной гавани.
Стоимость билетов – от 4500 рублей.
В настоящее время Red Wings выполняет рейсы из Нижнего Новгорода в Екатеринбург, Самару и Ереван.
Напомним, прямые рейсы открылись из Нижнего Новгорода в Оренбург.
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