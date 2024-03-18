Cтенд Нижегородской области на выставке "Россия" посетили 500 тысяч человек Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

500 тысяч человек посетили стенд Нижегородской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Выставка-форум "Россия", которая проводится по инициативе президента России, дает нам возможность всесторонне представить потенциал региона. Мы провели девять дней малых городов, день региона, молодежные и спортивные выходные, день ИТ-кампуса "НЕЙМАРК", отраслевые дни. Особенной популярностью пользуются программы выходного дня. Главная оценка для нас - интерес людей и их желание посетить сначала стенд региона на ВДНХ, а затем и саму Нижегородскую область", – сказал Глеб Никитин.

В общей сложности с начала открытия выставки,на стенде Нижегородской области для посетителей провели 130 мастер-классов, 95 лекций о регионе и 130 викторин. Разыграли более 10 тысяч сувениров, вручили 3 путевки с питанием и проживанием и с большим туристическим маршрутом по региону.

Всего по данным на 20 марта Международную выставку-форум "Россия" посетили 9 млн человек. Юбилейным гостем стал девятилетний уроженец Бурятии Андрей Баторов. В настоящий момент его семья живет в Москве, отец Андрея Станислав Баторов работает в IT-сфере.

Для юбилейного посетителя и его семьи провели экскурсию, кроме того мальчик получил подарки от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, в том числе сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал.

Напомним, что Международная выставка-форум "Россия" стартовала 4 ноября 2023 года. На ней представлены экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

26 ноября на выставке прошел День Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин представил на ней достижения региона.

Напомним, президент РФ Владимир Путин распорядился продлить международную выставку-форум "Россия" до 8 июля.