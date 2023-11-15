Глеб Никитин представил достижения Нижегородской области на выставке "Россия" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин представил регион в рамках Дня Нижегородской области на Международной выставке-форуме "Россия". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"То, что происходит в Нижегородской области последние несколько лет — это какое-то чудо!", - отметила гендиректор АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

Она также добавила, что при подготовке выставки нижегородская команда приехала одной из первых.

Как рассказал Глеб Никитин, за последние 20 лет в Нижегородской области было реализовано множество крупных инфраструктурных проектов. Например, метромост в Нижнем Новгороде, Борский мост, канатная дорога через Волгу, стадион "Нижний Новгород".

Свой доклад губернатор разделил на три блока: почему в регион стоит инвестировать, почему в регион стоит приезжать, ключевые проекты и итоги развития области за последние годы.

Для инвесторов в Нижегородской области действуют территории опережающего развития в Сарове, Володарске и Решетихе, инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина", особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске. Корпорация развития Нижегородской области признана лучшей в стране в рамках премии "Лидеры инвестиционного развития". Регион входит в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ, а по индексу эффективности внедрения регионального инвестиционного стандарта занимает второе место.

Глеб Никитин отметил, что нижегородская экономика показывает рост по всем отраслям: строительство — плюс 20%, сельское хозяйство — плюс 12,5%, промышленность — плюс 9,9%. Валовый региональный продукт региона за 9 месяцев текущего года вырос на 9,3%.

Реализуются и крупные образовательные проекты: IT-кампус "Неймарк" и технопарк профобразования федерального уровня.

Большое внимание в регионе уделяется комфортной городской среде. За последние годы были обновлены Нижегородская ярмарка, Нижегородский кремль, Александровский сад, Пакгаузы, манеж Нижегородского кремля и многое другое.

Символом возрождения речного транспорта в стране Глеб Никитин назвал "Валдаи". В рамках развития транспорта в Нижнем Новгороде строятся новые станции метро, идет масштабное обновление электротранспорта.

Губернатор напомнил, что Нижний Новгород был "Новогодней столицей", "Столицей детского туризма" и "Молодежной столицей". В 2024 году областной центр будет носить статус культурной столицы.

"Бесчисленное количество наград уже стало мемом. Но куда деваться, если мы такие? Все это отражается на росте туристического потока", — отметил Глеб Никитин.

После своего выступления глава региона вручил региональные награды — знаки "Почетный гость Нижегородской области", почетные грамоты губернатора.

Напомним, в рамках Дня Нижегородской области на выставке-форуме "Россия" регион подписал соглашения о сотрудничестве с Финансовым университетом при правительстве РФ и "Центром поддержки инжиниринга и инноваций".