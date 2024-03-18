"Царь-бомбу" ФАБ-3000 начали производить в Нижегородской области Общество

Фото: Минобороны РФ

В России началось массовое производство трёхтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Их выпуск наладили на одном из предприятий Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в наш регион с проверкой выполнения гособоронзаказа на заводах оборонно-промышленного комплекса.

Военные эксперты называют ФАБ-3000 "царь-бомбой", "супербомбой".

Сотрудник военно-исторического музея Антон Лиманов в интервью телеканалу "360" рассказал, что у неё огромный радиус поражения: 46 метров полного поражения, 260 метров радиус осколочного поражения. Принята на вооружение ещё в 1946 году, её переносят бомбардировщики Ту-4, Ту-16, Ту-22.

Её применение стало актуально в ходе СВО, поэтому производство было возобновлено. Кроме того, на ФАБ-3000 можно установить управляемый модуль планирования и коррекции, поэтому удар будет более точным. Это даст возможность самолёту-носителю не залетать в зону работы ПВО противника.

Так, военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА "Новости" уточнил, что фугасную авиабомбу ФАБ-3000 будут использовать для штурмов особо мощных укрепрайонов - типа мариупольской "Азовстали".

"ФАБ-3000 применялись в ходе боевых действий в зоне СВО при штурме „Азовстали“. Но они были взяты из запасов, сделанных еще при Советском Союзе. Специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укрепленных районов", — сказал эксперт.