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Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" вернет жителям 263 млн рублей в результате ежегодной корректировки начислений

22 марта 2024 14:08  [73] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АО "Теплоэнерго" вернет жителям 2429 многоквартирных домов 263,1 млн рублей в результате ежегодной корректировки начислений за тепловую энергию. Из них 179,2 млн рублей – жителям 1565 домов, которые находятся на прямых расчетах с предприятием. Об этом сообщили в пресс-службе "Теплоэнерго".

Годовая корректировка проводится ежегодно, в первом квартале года, следующего за отчетным, только по домам, которые оборудованы общедомовыми приборами учета. Если дом не оборудован прибором учета, плата рассчитывается по нормативу и, соответственно, не корректируется.

Директор по реализации АО "Теплоэнерго" Александр Бобров сообщил, что были сопоставлены показания приборов за 2022 год с 2023 годом. Поскольку продолжительность отопительного периода в 2023 году была меньше, чем в 2022, в целом годовая корректировка произведена в пользу жителей.

Однако есть ряд домов, по которым будут выставлены доборы. "Традиционно для потребителей, у которых сумма доначислений выше 40 рублей на кв. метр, будет сделана беспроцентная рассрочка на шесть месяцев. Рассрочку жители получат автоматически", - отметил Александр Бобров.

Основная причина доначислений: неисправность либо некорректная работа узла учета тепловой энергии. По каждому такому случаю специалисты предприятия работают с управляющими и обслуживающими организациями, ответственными за работоспособность узлов учета.

Корректировки платежей по отоплению в зоне ответственности "Теплоэнерго" будут отражены в квитанции за март. 

В соответствии с постановлением правительства Нижегородской области от 20.08.2018 № 594 оплата услуги "отопление" производится ежемесячно равными долями в течении всего календарного года. Размер ежемесячной платы рассчитывается как 1/12 от объема потребления жилого дома за предыдущий год по фактическим показаниям общедомового прибора учета тепла. Параллельно производится ежемесячное снятие показаний прибора управляющими компаниями и передача данных в Теплоэнерго. По окончании года стоимость фактически потребленного домом тепла и суммы ежемесячных начислений сверяются. Если начислено больше, чем дом потребил по факту, делается корректировка начислений в сторону уменьшения либо управляющей компании, либо, в случае прямых расчетов, средства будут учтены у жителей в ближайшей платежке. Если дом потребил тепла больше, чем начислено за год, то делается положительная корректировка – добор.

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Теги:
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