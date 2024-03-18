Еще две дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2024 году по нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в этом году проведут ремонт еще двух участков дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, это стало возможно благодаря экономии на торгах по выбору подрядчика.

В этом году в ремонтный перечень БКД дополнительно вошли путепровод у Мызинского моста и улица Новикова Прибоя – участок от Мызинского моста до улицы Глеба Успенского.

Так, капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста рассчитан на три года. В этом году в планах выполнить устройство конусовидных и лестничных сходов. Согласно сообщению, на движение транспорта ремонтные работы не скажутся.

Таким образом, по словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Житникова, в этом году по нацпроекту "БКД" предстоит выполнить ремонт 16 участков дорог, включая 3-й этап ремонта объекта "Путепровода на 4 км Московского шоссе через улицу Кузбасскую" (работы на этом объекте начались в прошлом году). Его техническая готовность в настоящий момент составляет более 60%, подрядчик работает с опережением графика.

Отмечается, что подрядчики 14 объектов этого года определены. На подготовительные работы дорожники выйдут в апреле. Они установят временные знаки и разберут бортовой камень. Кроме обновления дорожной сети Нижнего Новгорода, подрядчики отремонтируют тротуары, обустроят парковочные места, нанесут разметку.

Городской департамент транспорта и дорожного хозяйства сообщает, что в список дорог, ремонтируемых по нацпроекту в 2024 году, вошли:

1. Ул.Тверская (от ул Белинского до ул. Славянской).

2. Ул. Фруктовая (от ул. Родионова до ул. Яблоневой).

3. Ул. Гужевая (от ул. Ошарской до кольца "Лапшиха").

4. Ул. Краснодонцев (от ул. Комсомольская до пр. Кирова).

5. Ул. Усилова (от ул. Фруктовой до ул. Ковровской).

6. Пр. Гагарина (от к/т "Электрон" до дер. Ольгино).

7. Транспортная развязка на пересечении пр. Ленина и Комсомольского шоссе.

8. Пр. Ленина (от УГЖД до д. №42 по пр Ленина).

9. Путепровод на 437 км по Комсомольскому шоссе, учитывая съезды с путепровода.

10. Ул.Гвоздильная.

11. Ул.Волочильная.

12. Эстакада на Московское шоссе (продолжение совмещенного моста через р. Ока)

13. Московское шоссе от путепровода у к/т "Москва" до путепровода через ул. Кузбасскую.

14. Продолжение капитального ремонта путепровода на 4-ом км Московского шоссе через ул. Кузбасскую.

Общая площадь покрытия дорог составит почти 254 тыс кв.м.

Напомним, в 2024 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Нижнем Новгороде отремонтируют дороги протяженностью около 14 км.

Также ранее сообщалось, что рекорд по объему ремонта дорог установили в Нижегородской области в 2023 году.