"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 марта 2024 15:45  [42] Восемь мигрантов поставили на воинский учет в Нижнем Новгороде после рейда
22 марта 2024 15:32  [54] "Горячая линия" по вопросам приёма в школу пройдёт в Нижнем Новгороде
22 марта 2024 15:19  [91] Еще две дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2024 году по нацпроекту
22 марта 2024 15:12  [84] Международные "Горьковские чтения" пройдут в Нижнем Новгороде 28-30 марта
22 марта 2024 15:03  [84] Почти 55 единиц спецтехники закупили для ямочного ремонта в Нижнем Новгороде
22 марта 2024 14:26  [117] Около 4 млн рублей направят на капитальный ремонт поликлиники Лукояновской ЦРБ
22 марта 2024 14:08  [132] Нижегородское "Теплоэнерго" вернет жителям 263 млн рублей в результате ежегодной корректировки начислений
22 марта 2024 14:03  [113] Семейный центр "Солнечный дом" отметил 8 лет со дня открытия
22 марта 2024 13:54  [115] Запрещать VPN-сервисы или наказывать за их использование в России не планируют
22 марта 2024 13:05  [205] Улицу Коминтерна в Нижнем Новгороде перекроют из-за прокладки водопровода до июня
Общество

"Горячая линия" по вопросам приёма в школу пройдёт в Нижнем Новгороде

22 марта 2024 15:32  [54] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Специалисты департамента образования Нижнего Новгорода проведут для родителей горячую телефонную линию по вопросам о порядке приёма детей в муниципальные школы в 2024 году.

Звонки будут приниматься ежедневно с 25 марта по 5 апреля с 9:00 до 11:00 по телефонам: 435-69-74, 435-69-84 (по будням).

Напомним, что приёмная кампания в муниципальные образовательные учреждения города на 2025/25 учебный год стартует 1 апреля и продлится до 30 июня текущего года.

Ранее сообщалось, что более 700 заявок подали нижегородцы на поступление в 1 класс "Школы 800".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
горячая линия Образование Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph