"Горячая линия" по вопросам приёма в школу пройдёт в Нижнем Новгороде

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Специалисты департамента образования Нижнего Новгорода проведут для родителей горячую телефонную линию по вопросам о порядке приёма детей в муниципальные школы в 2024 году.
Звонки будут приниматься ежедневно с 25 марта по 5 апреля с 9:00 до 11:00 по телефонам: 435-69-74, 435-69-84 (по будням).
Напомним, что приёмная кампания в муниципальные образовательные учреждения города на 2025/25 учебный год стартует 1 апреля и продлится до 30 июня текущего года.
Ранее сообщалось, что более 700 заявок подали нижегородцы на поступление в 1 класс "Школы 800".
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