"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 марта 2024 13:01  [40] Более 700 заявок подали нижегородцы на поступление в 1 класс "Школы 800"
19 марта 2024 12:44  [72] II форум науки и искусства пройдет одновременно в Нижнем Новгороде и Томске
19 марта 2024 12:26  [104] Недострой на улице Панина в Нижнем Новгороде планируется достроить в 2024 году
19 марта 2024 12:17  [102] Около 120 тысяч нижегородцев проводили зиму в воскресных масленичных гуляниях
19 марта 2024 11:49  [139] Движение автотранспорта по старому Борскому мосту будет прекращено с 26 марта
19 марта 2024 11:33  [120] Нижегородский опыт госуправления на основе данных и ИИ представили на выставке "Россия"
19 марта 2024 11:20  [118] Отчет о деятельности Дирекции по организации питания принят членами постоянной комиссии Думы по экономике
19 марта 2024 11:14  [132] Трамвайные пути на перекрестке улиц Нартова и Бекетова начнут менять 20 марта
19 марта 2024 10:54  [233] Ремонт четырех участков трассы М-7 в Нижегородской области начнется с 1 апреля
19 марта 2024 10:13  [166] Нижегородская транспортная прокуратура выявила нелегальную переправу на Волге
Общество

Более 700 заявок подали нижегородцы на поступление в 1 класс "Школы 800"

19 марта 2024 13:01  [40] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АНОО "Школа 800" провела набор учащихся в 1 класс на 2024/2025 учебный год. Во все три корпуса от родителей будущих первоклассников поступило свыше 700 заявок.

В корпусах "Верхние Печёры" и "Автозавод" в 1 классы набирают по 100 человек (4 параллели по 25 человек). В корпусе "Сормово" для учащихся 1 классов выделено 50 мест, из которых 25 — это основные места и 25 дополнительные, предназначенные для жителей окрестных домов микрорайона.

Приёмная кампания в "Школе 800" началась 4 марта. На первом этапе родители создавали личные кабинеты на сайте учебного заведения.

15 марта прошло бронирование мест на зачисление: для того, чтобы ребёнок попал в школу, требовались доли секунды.

В итоговых списках претендентов зафиксировано 243 заявки на обучение в корпусе "Верхние Печёры" и 236 в корпусе "Автозавод".

На основные места сормовского корпуса претендовали 159 дошколят, на дополнительные - 71.

Сейчас все родители, которые успели забронировать время для подачи документов, должны будут в течение суток определиться с датой очной подачи документов. В соответствии с регламентом, если в установленный срок родители не выберут время очной подачи документов, то на эти места будут приглашены поступающие из списка резерва в порядке очерёдности.

Почти 360 будущих первоклассников, не поступивших в "Школу 800", смогут претендовать на места в школах по прописке. Приёмная кампания в муниципальные образовательные учреждения города стартует 1 апреля и продлится до 30 июня текущего года.

Напомним, учебный процесс в первом корпусе "Школы 800" в Верхних Печерах стартовал 27 февраля 2023 года.  1 сентября 2023 года официально открылся корпус в Автозаводском районе. 

Учебный процесс в корпусе "Школы 800" в Сормовском районе начался 26 февраля 2024 года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Школа 800 Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph