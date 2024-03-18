Более 700 заявок подали нижегородцы на поступление в 1 класс "Школы 800" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АНОО "Школа 800" провела набор учащихся в 1 класс на 2024/2025 учебный год. Во все три корпуса от родителей будущих первоклассников поступило свыше 700 заявок.

В корпусах "Верхние Печёры" и "Автозавод" в 1 классы набирают по 100 человек (4 параллели по 25 человек). В корпусе "Сормово" для учащихся 1 классов выделено 50 мест, из которых 25 — это основные места и 25 дополнительные, предназначенные для жителей окрестных домов микрорайона.

Приёмная кампания в "Школе 800" началась 4 марта. На первом этапе родители создавали личные кабинеты на сайте учебного заведения.

15 марта прошло бронирование мест на зачисление: для того, чтобы ребёнок попал в школу, требовались доли секунды.

В итоговых списках претендентов зафиксировано 243 заявки на обучение в корпусе "Верхние Печёры" и 236 в корпусе "Автозавод".

На основные места сормовского корпуса претендовали 159 дошколят, на дополнительные - 71.

Сейчас все родители, которые успели забронировать время для подачи документов, должны будут в течение суток определиться с датой очной подачи документов. В соответствии с регламентом, если в установленный срок родители не выберут время очной подачи документов, то на эти места будут приглашены поступающие из списка резерва в порядке очерёдности.

Почти 360 будущих первоклассников, не поступивших в "Школу 800", смогут претендовать на места в школах по прописке. Приёмная кампания в муниципальные образовательные учреждения города стартует 1 апреля и продлится до 30 июня текущего года.

Напомним, учебный процесс в первом корпусе "Школы 800" в Верхних Печерах стартовал 27 февраля 2023 года. 1 сентября 2023 года официально открылся корпус в Автозаводском районе.

Учебный процесс в корпусе "Школы 800" в Сормовском районе начался 26 февраля 2024 года.