Полномочия фонда "Защитники Отечества" существенно расширены Общество

Фото: Фонд "Защитники Отечества"

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Сергей Кириенко провел первое заседание обновленного состава Наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества".

Как сообщили в Фонде, члены совета обсудили кадровые и финансовые и вопросы деятельности фонда, а также новые направления работы. Сергей Кириенко отметил, что Указом президента РФ в феврале этого года полномочия фонда "Защитники Отечества" были существенно расширены.

"Одно из важнейших направлений деятельности фонда — сбор и анализ обратной связи, мониторинг удовлетворенности ветеранов и их семей полнотой и качеством предоставляемых им мер социальной поддержки с обязательным последующим докладом президенту РФ. Также у фонда появились полномочия по международному сотрудничеству в части защиты прав бойцов и их семей. Связано это было с тем, что добровольцами выступали не только граждане Российской Федерации. И мы должны также с уважением относиться к ним и их семьям", — сказал Сергей Кириенко.

Он также напомнил о проекте "Время героев" для участников и ветеранов СВО, о старте которого объявил президент Российской Федерации во время Послания Федеральному Собранию. На сегодняшний день подано уже более 35 000 заявок на участие в программе. Часть из них попадут в сам проект, а остальным будет предоставлена возможность для получения высшего и средне-профессионального образования.

Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева рассказала об итогах работы организации за 9,5 месяцев, прошедших с момента ее создания. Всего за время работы в филиалы фонда поступило более 850 тысяч обращений. Из них удалось решить более 730 тысяч вопросов, остальные — в работе. Наиболее частыми вопросами, с которыми обращались в фонд, стали запросы о назначении мер социальной поддержки, денежных выплат, связанных с участием в СВО, получении удостоверения ветерана боевых действий, юридической, медицинской и психологической помощи. В своем выступлении председатель фонда отразила основные результаты по каждому из направлений работы, особо отметив новые направления работы.

"Благодаря решению президента о расширении полномочий фонда мы теперь можем помочь ветеранам получить самые современные технические средства реабилитации. В первую очередь ветеран оформляет сертификат на получение, например, протеза, в Соцфонде, а фонд "Защитники Отечества" после этого может доплачивать разницу между стоимостью выданного сертификата и ценой необходимого ТСР. Хочу подчеркнуть, что срок рассмотрения заявления ветерана от момента подачи в филиал фонда до принятия решения не будет превышать 7 рабочих дней", — сказала Анна Цивилева.

На заседании также обсудили вопрос трудоустройства ветеранов СВО после возвращения домой. Анна Цивилева отметила, что для многих героев спецоперации фонд стал новым местом работы — в настоящее время в филиалах работает около 300 ветеранов боевых действий и 135 членов семей погибших бойцов. Также фонд взаимодействует с центрами занятости. Заключены соглашения по трудоустройству с такими крупными работодателями, как Государственная корпорация "Ростех", Госкорпорация "Росатом", "РЖД".

Напомним, в Нижегородской области филиал фонда "Защитники Отечества" за прошлый год решил более 10 тысяч обращений. Социальные координаторы фонда есть во всех муниципалитетах Нижегородской области, что позволяет качественно решать любые возникающим вопросам. Также Нижегородская область стала первым и единственным регионом, в котором было проведено официальное торжественное награждение государственными наградами бойцов ЧВК "Вагнер".

СПРАВКА:

Фонд "Защитники Отечества" создан по поручению президента России Владимира Путина. Основная его цель — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают с медицинской и социальной реабилитацией, в том числе переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку и адаптируют жилье под нужды инвалидов. Также фонд занимается вовлечением ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодежи с участием защитников Отечества.