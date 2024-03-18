Ограничения ввели на работу в такси для иностранцев в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области ввело ограничения на работу мигрантов в такси. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Соответствующий указ подписал и. о губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Согласно указу, хозяйствующим субъектам в 2024 году будет запрещено брать на работу иностранных граждан, которые трудятся в России на основании патента.

Речь идет о запрете на работу иностранцев в легковом такси и в качестве водителей арендованных легковушек.

Компании должны в течение трех месяцев привести свою работу в соответствии с указом и.о губернатора.

Напомним, организаторов канала незаконного въезда в Россию иностранцев задержали в Нижегородской области.