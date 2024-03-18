Рост экономических показателей отмечен в Нижегородской области в 2023 году Экономика

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области подвело итоги работы в 2023 году и обозначило задачи на 2024 год.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, выездное совещание с участием экономических служб районов прошло в Богородском муниципальном округе. Провел его заместитель губернатора Нижегородской области Егора Поляков.

По его словам, в прошлом году в Нижегородской области отмечен рост всех основных экономических показателей: это ВРП, индекс промпроизводства и объем инвестиций.

Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов сделал акцент на том, что важно своевременно уведомлять уполномоченные структуры о сложностях в работе подрядчиках, при условии что они возникают, а также контролировать сроки выполнения строительных работ и поставок.

Часть совещания была посвящена коллективной работе муниципалитетов по выявлению механизмов экономического развития территорий.

Также во время рабочего визита Егор Поляков провел встречу с представителями бизнес-сообщества Богородского округа.

Ранее сообщалось, что более 40 коммерсантов приняли участие во встрече Егора Полякова с бизнес-сообществом.