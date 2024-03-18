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Бизнес

Нижегородское ООО "Рост НН" получило льготный займ от ФРП на развитие производства

22 марта 2024 18:52  [60] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское ООО "Рост НН" расширило производство стапельной оснастки для авиационной и автомобильной промышленности благодаря льготному займу по региональной программе Фонда развития промышленности "Поддержка производства".

"Стапели – сооружения для качественной сборки судов, автомобилей, самолетов, важная часть промышленной инфраструктуры, без которой невозможно качественное импортозамещение в нашей стране. Благодаря займу в размере 41,7 миллиона рублей компания уже закупила дополнительное оборудование, увеличила производственные мощности, что позволило сократить время выпуска изделий, а также изготавливать сложные конструктивные детали", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, общий бюджет проекта составил 84 млн рублей, в компании было создано более 60 новых рабочих мест.

"Программа "Поддержка производства" способствует созданию и внедрению перспективных технологий, производству новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции, а также модернизации производства на предприятиях Нижегородской области. На сегодняшний день в регионе по этой программе профинансировано 13 проектов на сумму почти 422 миллиона рублей", - добавил министр.

Программа "Поддержка производства" предполагает выдачу льготных займов на сумму от 5 до 55 млн рублей на срок до 5 лет. Базовая ставка составляет 5% годовых.

Директор ФРП Нижегородской области Илья Тихонов отметил, что программы льготного заемного финансирования ФРП востребованы у нижегородских промышленных предприятий. Так, на реализацию инвестиционных высокотехнологичных проектов в регион привлечено более 22 млрд рублей средств федерального Фонда развития промышленности при вложенных 1,5 млрд рублей со стороны региона.

Напомним, актуальную информацию о региональных, совместных и федеральных программах финансирования промышленных предприятий и других действующих мерах государственной поддержки промышленности, входящих в Навигатор Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), можно получить, обратившись в консультационный центр Фонда развития промышленности Нижегородской области по телефону: 8 (831) 217-10-44 или на сайте Фонда.

Подробнее о программах, которые реализует региональный Фонд развития промышленности, можно узнать на сайте.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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