Новый застройщик ЖК "Дом на Горького" обсудил с дольщиками вопросы достройки дома Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО "СЗ "Хутор" провел встречу с инициативной группой дольщиков ЖК "Дом на Горького". Застройщик рассказал о ходе строительных работ и о подготовке необходимых документов. Об этом сообщили в Минстрое Нижегородской области.

"После того, как недостроенный дом по решению арбитражного суда был передан нам, мы ведем работу по верификации граждан – участников долевого строительства для заключения дополнительных соглашений. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем дольщики могли оформить права на свою недвижимость. Одновременно с подготовкой этих документов мы продолжаем работы по достройке дома. Всю актуальную информацию будем размещать на нашем официальном сайте", - сообщили в ООО "СЗ "Хутор".

В настоящее время на объекте идут монолитные работы и устройство системы дренажа. Продолжается укладка рельсов для установки нового башенного крана.

В министерстве строительства Нижегородской области и региональной инспекции Госстройнадзора отметили, что контроль за достройкой дома продолжается и после замены недобросовестного застройщика, до тех пор, пока все дольщики не получат ключи.

Напомним, что разрешение на строительство ЖК "Дом на Горького" было выдано в 2015 году, изначально дом планировали сдать еще пять лет назад - в апреле 2018 года. Срок действия разрешения прежним застройщиком продлевался четыре раза. При этом срок передачи квартир по договорам долевого участия, со слов дольщиков, истек в июне 2022 года. Но работы к этому времени фактически были полностью прекращены застройщиком без объективных причин.

В связи с тем, что фактически работы на ЖК "Дом на Горького" не велись практически год, а у застройщика отсутствовали средства для завершения строительства, Фонд развития территорий РФ обратился в Арбитражный суд Нижегородской области. В апреле 2023 года суд рассмотрел данное заявление и признал застройщика ЖК "Дом на Горького" банкротом.

Как сообщалось ранее, "СЗ "Хутор" приступил к подготовительным работам по достройке ЖК "Дом на Горького".