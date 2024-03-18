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Теракт в "Крокус сити холле": последние данные

23 марта 2024 10:20  [2] Общество
Страшная трагедия в концертном зале Crocus City Hall в Московской области произошла вечером 22 марта. Около 20:00 неизвестные устроили стрельбу перед концертом группы "Пикник". Преступники расстреливали людей, а также бросали зажигательные шашки. В здании начался масштабный пожар.

ГСУ СК России возбудило уголовное дело о теракте.

В результате теракта, по последним данным СК, погибли более 60 человек, но число жертв ещё может вырасти. Уже в больницах скончались трое детей и двое взрослых.

С места трагедии были госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребёнок – в тяжёлом состоянии.

По данным Минздрава России в больницах на данный момент остаются 107 пострадавших, среди них есть несколько детей. На официальном интернет-портале МЧС России опубликован список госпитализированных в лечебные учреждения по состоянию на 9:00.

Пожарным ещё тушат пожар Crocus City Hall. После ликвидации пожара начнётся разбор завалов в зрительном зале, сообщили в ГУ МЧС.

По всей России проходят акции памяти погибших во вчерашнем теракте. В Нижнем Новгороде траурный мемориал организован у памятника Чкалову на пл. Минина и Пожарского.

По решению оперштаба, в Нижегородской области в выходные отменены все развлекательные программы, спортивные мероприятия пройдут без зрителей. Деньги за проданные ранее билеты будут возвращены зрителям.

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Теги:
Терроризм ЧП
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