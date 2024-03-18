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Общество

Спецслужбы Нижегородской области переведены в режим повышенной готовности

23 марта 2024 10:50  [117] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижегородской области спецслужбы и правоохранительные органы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В нижегородском метро усилены меры безопасности — сотрудники транспортной полиции чаще проверяют пассажиров.

Также действуют временные ограничения на проведение массовых мероприятий.

Так, в субботу и воскресенье основные культурно-массовые мероприятия отменены. Проведут лишь те мероприятия, которые согласует оперштаб на определённых условиях. Спортивные мероприятия пройдут без зрителей, матчи будут начинаться с минуты молчания.

На входе на территорию Нижегородского кремля будет проводиться досмотр, предупредили в облправительстве. На всех административных зданиях в кремле спущены государственные флаги.

Нижегородцы могут почтить память погибших у мемориала на площади Минина и Пожарского, организованного у подножия памятника Чкалову - именно там ранее проходила акция, посвящённая памяти погибших в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

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Теги:
Правительство Нижегородской области
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