Спецслужбы Нижегородской области переведены в режим повышенной готовности

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В Нижегородской области спецслужбы и правоохранительные органы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в региональном правительстве.В нижегородском метро усилены меры безопасности — сотрудники транспортной полиции чаще проверяют пассажиров.
Также действуют временные ограничения на проведение массовых мероприятий.
Так, в субботу и воскресенье основные культурно-массовые мероприятия отменены. Проведут лишь те мероприятия, которые согласует оперштаб на определённых условиях. Спортивные мероприятия пройдут без зрителей, матчи будут начинаться с минуты молчания.
На входе на территорию Нижегородского кремля будет проводиться досмотр, предупредили в облправительстве. На всех административных зданиях в кремле спущены государственные флаги.
Нижегородцы могут почтить память погибших у мемориала на площади Минина и Пожарского, организованного у подножия памятника Чкалову - именно там ранее проходила акция, посвящённая памяти погибших в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".
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