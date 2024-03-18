Горячая линия для всех желающих сдать кровь открыта в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области начала работу горячая линия для всех желающих сдать кровь для пострадавших в результате теракта в Москве. об этом сообщили в пресс-службе РИК НРО "Единая Россия".



Горячая линия открыта на базе Штаба общественной поддержки "Единой России".

Всем желающим необходимо предварительно позвонить по контактному номеру 8 (831) 435-13-81. Запись на сдачу крови будет вестись по времени.

Также по номеру телефона можно проконсультироваться об ограничениях при сдаче крови, узнать эту информацию можно и на сайте ноцк.рф.



Сбор крови организован на базе Нижегородского областного центра крови, который находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Родионова, 194.

Напомним, теракт произошел в концертном зале Crocus City Hall в Московской области вечером 22 марта. Неизвестные устроили стрельбу перед концертом группы "Пикник". Преступники расстреливали людей, а также бросали зажигательные шашки. В здании начался масштабный пожар.

По данным Минздрава России в больницах на данный момент остаются 107 пострадавших, среди них есть несколько детей.