Игорь Комаров Выразил соболезнования в связи с трагедией в "Крокус Сити Холл" Общество

Фото: Александр Воложанин

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров выразил глубокие соболезнования близким тех, кто погиб в результате трагических событий в подмосковном Красногорске.

Он пожелал выздоровления пострадавшим во время теракта в "Крокус Сити Холл".

"Страшное, невообразимое горе. Сил и мужества. Всё Приволжье скорбит вместе с вами", - сказал Игорь Комаров.

Напомним, вечером 22 марта в концертный зал Crocus City Hall ворвались неизвестные. Преступники расстреливали людей, а также бросали зажигательные шашки. В здании начался масштабный пожар.

По данным СК РФ, число погибших достигло 115 и может увеличиться. В больницах в тяжёлом состоянии находится более 100 человек.

Нижегородцы идут почтить память погибших во время теракта в подмосковном "Крокусе" к мемориалу на площади Минина и Пожарского. Он организован у подножия памятника Валерию Чкалову.