Игорь Комаров Выразил соболезнования в связи с трагедией в "Крокус Сити Холл"

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Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров выразил глубокие соболезнования близким тех, кто погиб в результате трагических событий в подмосковном Красногорске.
Он пожелал выздоровления пострадавшим во время теракта в "Крокус Сити Холл".
"Страшное, невообразимое горе. Сил и мужества. Всё Приволжье скорбит вместе с вами", - сказал Игорь Комаров.
Напомним, вечером 22 марта в концертный зал Crocus City Hall ворвались неизвестные. Преступники расстреливали людей, а также бросали зажигательные шашки. В здании начался масштабный пожар.
По данным СК РФ, число погибших достигло 115 и может увеличиться. В больницах в тяжёлом состоянии находится более 100 человек.
Нижегородцы идут почтить память погибших во время теракта в подмосковном "Крокусе" к мемориалу на площади Минина и Пожарского. Он организован у подножия памятника Валерию Чкалову.
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