Телебашня в Нижнем Новгороде изменит подсветку в связи с трагедией в Подмосковье Общество

Телебашня в Нижнем Новгороде, как и антенно-мачтовые сооружения в других городах, изменит подсветку в связи с трагическими событиями в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе РТРС.

23 марта в тёмное время суток на гранях телебашни появится изображение горящей свечи, а на медиафасаде пойдёт бегущая строка "Скорбим. 22.03.2024".

В воскресенье 24 марта подсветка работать не будет.

Напомним, вечером 22 марта в концертном зале Crocus City Hall произошёл теракт: туда ворвались преступники, которые расстреливали людей, а также бросали зажигательные шашки. В здании начался масштабный пожар.

По данным СК РФ, число погибших достигло 115 и может в дальнейшем увеличиться. В больницах в тяжёлом состоянии находится более 100 человек.

Нижегородцы идут почтить память погибших во время теракта в подмосковном "Крокусе" к мемориалу на площади Минина и Пожарского. Он организован у подножия памятника Валерию Чкалову.