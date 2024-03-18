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Общество

Десятки нижегородцев откликнулись на призыв сдать кровь для пострадавших в теракте

23 марта 2024 17:15  [85] Общество

Фото: Александр Воложанин

На базе Нижегородского областного центра крови им. Н. Я. Климовой находится мобильный комплекс заготовки крови. Сегодня здесь собрались десятки желающих сдать кровь для пострадавших в теракте в Подмосковье. Причём многие решили стать донорами впервые.

Как рассказали в Штабе общественной поддержки, на ближайшие выходные полностью расписано время для приёма крови.

Однако пациенты, которым сейчас необходима помощь, получат материалы регулярных доноров. Материалы тех, кто сегодня сдал кровь в первый раз, будут направлены в больничную сеть не менее чем через 120 календарных дней после тщательной проверки.

Напомним, на базе Штаба общественной поддержки "Единой России" сегодня работала горячая линия для всех желающих сдать кровь.

Данные тех, кто продолжит обращаться по номеру горячей линии, будут записаны - при возникновении необходимости, специалисты центра крови свяжутся с ними и пригласят на донацию в последующем.

Напомним, на данный момент в больницах Москвы и Подмосковья находятся 107 пострадавших, из них 3 детей. 44 из них в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии.

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Теги:
донор Медицина и здоровье
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