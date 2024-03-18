Нижегородцы могут принять участие в международном экологическом проекте Общество

Фото: неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского

Жители Нижегородской области могут принять участие в международном проекте "Экологическая культура. Мир и согласие-2024".

Организатором выступает неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского.

Конкурс проводится с целью выявления и поощрения проектов, разработок и идей, которые можно применить для формирования и развития экологической культуры в рамках реализации национального проекта «Экология» на региональном уровне.

Как сообщает организатор, работы на конкурс можно подать в нескольких номинациях: «Экообразование», «Экопросвещение», «Гражданские экоинициативы», «Рупор экологии: СМИ», «Устойчивый бизнес», «Экотуризм». Поскольку 2024-й объявлен Годом семьи, появилась еще одна номинация – «Экосемья». Участвовать в ней могут семьи и группы семей, реализовавшие социально значимые экологические проекты.

На конкурс принимаются проекты, направленные на развитие экологической культуры (информирование, образование и просвещение различных целевых групп); укрепление здоровья населения через улучшение качества окружающей среды; внедрение и разработку инновационных технологий в области охраны окружающей среды.

Жюри рассмотрит проекты российских и зарубежных организаций вне зависимости от организационно-правовой формы, а также авторских коллективов, представителей органов государственной власти, общественных деятелей и просто неравнодушных граждан. Для участия необходимо заполнить онлайн-форму. Положение о проведении проекта и онлайн-форма заявки также доступны в разделе конкурса: http://vernadsky.ru/de/proekty/mir-i-soglasie на сайте организатора. При отправке заявки необходимо прикрепить файл с описанием проекта, с презентацией. К участию в конкурсе не допускаются реферативные работы и нереализованные проекты.

Прием заявок на участие в проекте ведется до 1 мая 2024 года. Работы будут оцениваться со 2 по 25 мая, а итоги конкурса подведут 5 июня, в День эколога.

В 2023 году оргкомитет получил более 700 заявок из 68 регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

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