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Общество

РЖД бесплатно перевезут родных пострадавших и погибших при теракте

24 марта 2024 15:04  [100] Общество

РЖД бесплатно перевезут родных пострадавших и погибших при теракте в Москву и из Москвы.

Для оформления проезда граждан просят звонить по специально выделенному телефону 8-800-250-15-20.

Также РЖД готовы безвозмездно принять пострадавших в ходе теракта в Крокусе в свои реабилитационные центры сети РЖД-Медицина для организации полного комплекса восстановительных процедур. Для оформления заявок надо обращаться по телефону 8-800-234-34-34.

Ранее сообщалось, что Президент Владимир Путин обратился к гражданам России в связи с варварским террористическим актом в Подмосковье, жертвами которого стали десятки мирных людей.

Он высказал особые слова благодарности медикам, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали всё, чтобы сохранить жизни людей и избежать ещё больших потерь.

"Не могу оставить без внимания помощь простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными и наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы", - подчеркнул президент.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких.

"Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днём общенационального траура", - заявил глава государства.

Он упомянул, что всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. 

 

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Теги:
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