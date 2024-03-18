Профилактическая акция "Весна идёт! Весне дорогу!" стартовала в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

С 25 по 29 марта на территории Нижнего Новгорода будут проходить мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Об этом сообщили в ГИБДД.

Согласно информации, акция "Весна идёт! Весне дорогу!" организована в период школьных каникул. Сотрудники Госавтоинспекции совместно со студентами, ЮИДовцами и волонтёрами будут проводить разъяснительные беседы для детей и родителей на разных площадках Нижнего Новгорода на тему безопасного поведения детей вблизи проезжей части.

Кроме того, полицейские проведут целевые рейды по пресечению нарушений ПДД юными пешеходами, а также по выявлению нарушений правил перевозки детей в транспорте.

В ГИБДД напомнили, что в соответствии со статьей 63 Семейного кодекса РФ родители и законные представители несут полную ответственность за действия несовершеннолетних, поэтому должны контролировать их поведение на проезжей части. В случае несоблюдения взрослых могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой ведомства, в январе-феврале на дорогах Нижнего Новгорода 101 пешеход, включая 13 детей, получил телесные повреждения различной степени тяжести, двое погибли.

За неполный март в результате ДТП пострадали 11 пешеходов, 5 из которых несовершеннолетние. Причём трое детей попали под колёса автомобилей по собственной неосторожности: они переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора, либо в зоне видимости пешеходного перехода.