Несовершеннолетнего нижегородца привлекли к ответственности за езду на авто по Покровке Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Семнадцатилетнего нижегородца привлекли к ответственности за то, что он проехал на автомобиле по Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Инцидент произошел в ночь на 21 марта. На кадрах видеозаписи видно, как автомобиль BMW с включенным сигналом аварийной остановки едет по главной пешеходной улице областного центра.

Сотрудники полиции установили и привлекли к ответственности нарушителя. Выяснилось, что у него не было право управления транспортным средством, а машину он взял у родственника.

Отмечается, что на законного представителя несовершеннолетнего был составлен протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

Ранее сообщалось, что погоню с оружием устроили сотрудники ГИБДД за пьяным водителем в Нижнем Новгороде.