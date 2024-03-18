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Общество

Опасные сибиреязвенные могильники находятся в зоне паводка в Нижегородской области

25 марта 2024 13:45  [104] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

На территории Нижегородской области в паводкоопасных зонах находятся пять сибиреязвенных скотомогильников. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

Отмечается, что за последние десять лет они ни разу не подвергались воздействию паводковых вод.

Все объекты полностью соответствуют ветеринарно-санитарным правилам.

Ранее сообщалось, что подготовку к паводку обсудили на заседании комитета ЗСНО по экологии.

Также сообщалось, что нижегородская госветслужба в 2023 году ликвидировала 202 скотомогильника.

СПРАВКА:

Сибирская язва – это крайне опасное инфекционное заболевание, вызванное спорообразующей бактерией Bacillus anthracis. Такое название болезнь получила благодаря первым описанным клиническим случаям, которые были зарегистрированы в Сибири. Как правило болезнь поражает коров, овец и коз. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, болезнь присутствует в большинстве частей мира. Однако, сибирская язва не распространяется от животного к животному или от человека к человеку.

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Теги:
Животные Экология
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