Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе к 225-летию Пушкина Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Литературно-поэтический конкурс "Россия! Встань и возвышайся!" проходит в Нижнем Новгороде.

Как сообщает администрация Приокского района Нижнего Новгорода, конкурс приурочен к 225-летию со дня рождения поэта А.С Пушкина. Стать участником конкурса может нижегородец старше 16 лет. Все что нужно - это написать поэтическое произведение на любую из тем : "Под знаком Пушкина", "Имена в земле Российской просиявшие...", "Из малых городов пошла Россия...", "С любовью к Нижнему", "Благословенна русская природа"и "Наша пристань – родительский дом".

Один участник может предоставить на конкурс не более трех произведений объемом не больше двух страниц печатного текста в стандартном текстовом редакторе. Оформление тоже классическое: 14 кегль, полуторный интервал, стандартные поля. Работы и заявку на участие следует направлять на электронную почту rioklib@sandy.ru с пометкой "На конкурс". Заявку можно заполнить здесь.

Оценивать работы будет компетентное жюри, в состав которого войдут писатели из числа Союза писателей России, одного из организаторов конкурса. Итоги конкурса будут подведены 6 июня. Предполагается, что лучшие работы войдут в сборник конкурса. Дополнительные вопросы можно задать по телефону 465-21-22.

Ранее сообщалось, что отборочный этап на Всероссийский литературный конкурс "Герои Великой Победы-2024" стартовал в Нижегородской области.