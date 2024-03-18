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Общество

Расписание нижегородских поездов изменят в связи с ремонтом путей под Владимиром

25 марта 2024 17:25  [119] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГЖД начнёт ремонт путей на своих магистралях в апреле 2024 года. В частности, с 11 по 22 апреля пройдут работы на перегоне Чулково – Гороховец во Владимирской области.

Как рассказали в пресс-службе компании, за это время будут капитально отремонтированы 11 км путей.

В связи с этим будут внесены корректировки в расписание скоростных поездов "Ласточка" между Нижним Новгородом и Ивановом, а также Нижним Новгородом и Москвой.

также изменения в расписании затронут поезда №35/36 Нижний Новгород – Москва, №59/60 Нижний Новгород – Санкт-Петербург, №37/237 Нижний Новгород – Имеретинский Курорт, №138/238 Кисловодск – Нижний Новгород, №31/32 Киров – Москва, №9/10 Москва – Владивосток, №48/47 и №63/64 Самара – Санкт-Петербург и других.

Информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов РЖД по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), а также на официальном сайте РЖД.

Ранее сообщалось, что шесть ж/д станций и остановочных пунктов отремонтируют в Нижегородской области. В частности, ремонт пройдёт в зданиях станций Петряевка (Н.Новгород), Решетиха (Володарский р-н) и Балахна. Кроме того, будут обновлены пассажирские платформы на станциях Линда (Борский р-н), Шеманиха (Краснобаковский р-н) и Каменище (Бутурлинский р-н).

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Теги:
ГЖД поезда РЖД
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